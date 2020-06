"Ambiente, salute e società sostenibili: alla scoperta delle connessioni” - Diretta

Ultima puntata delle dirette di Asvis per stimolare il dibattito sulle politiche e sulle azioni da intraprendere per disegnare il futuro nella direzione tracciata dall’Agenda 2030.Tema del dibattitole interconnessioni tra i fenomeni ambientali e sociali, alla luce dell’esperienza epidemica. Per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’evento ospiterà il collegamento con la Living Chapel, un’installazione realizzata nell’Orto Botanico di Roma, punto di riflessione sull’importanza della tutela dell’ambiente, alla luce dell’Agenda 2030 e dell’Enciclica di Papa Francesco, Laudato Si’. E’ possibile partecipare al dibattito sui social utilizzando gli hashtag. L'evento sarà tradotto anche nella Lingua dei segni (Lis). Con l'incontro del 4 giugno si conclude, la serie di incontri dell’ASviS, in collaborazione con i partner del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, sulle politiche e sulle azioni da intraprendere per potenziare la “resilienza trasformativa” del sistema socio-economico e disegnare il futuro nella direzione tracciata dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite. L'appuntamento di oggi è passo di avvicinamento ala causa dell’emergenza Covid-19, è stato preceduto da un primo evento sulla progettazione di un futuro sostenibile e da un secondo evento incentrato sul ruolo del lavoro e delle imprese per una ripresa all'insegna della sostenibilità.