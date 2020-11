Alluvione in Sardegna, ecco le immagini

«Immagini che arrivano dalla Sardegna. Il primo pensiero va alle famiglie delle vittime insieme a tutti quelli che stanno soffrendo per l'ennesima tragedia. C'è una proposta semplice che tutte le forze politiche devono votare subito: ripristinare l'unità di missione Italia Sicura». Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, dove pubblica il video dell'alluvione che ha gravemente colpito il nuorese, causando danni e vittime. Per approfondire: Alluvione in Sardegna, sale a tre il bilancio delle vittime