Alla Verdi le emozioni risvegliano la musica di Rosalba Reggio 11 dicembre 2020

Alla Verdi la musica riparte ma senza spettacoli live. Il calendario è ricco ed è gratuitamente a disposizione di tutti attraverso i social dell'orchestra: da spettacoli per bambini a eventi doppi dove la musica viene spiegata e poi offerta all'ascolto del pubblico, fino ad omaggi a musicisti, come Ennio Morricone. Ma anche il concerto di Natale, il 22 dicembre, brani natalizi, oltre all'orchestra sinfonica e al coro sinfonico, il coro “i giovani de laVerdi” e il coro di voci bianche, per augurare a tutti un sereno natale. Dirige Ruben Jais.