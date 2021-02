Alla camera ardente di Franco Marini il saluto di Mattarella

Roma, 10 feb. (askanews) - Tanti ricordi e commozione alla camera ardente a Roma dell'ex presidente del Senato Franco Marini dove è arrivato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. A ricordare il politico, sindacalista, presidente del Partito popolare italiano tanti compagni di vita, come Tiziano Treu, presidente Cnel, ex ministro del Lavoro e Trasporti che ha ricordato i tempi del sindacato.

"Sono stato 35 anni insieme, prima nella Cisl e poi come collega in Senato, abbiamo fatto sempre quello che pensavamo meglio per promuovere lavoro e lavoratori; lui era molto diretto e pratico però aveva anche ideali. Mettere insieme ideali con la pratica è molto importante quindi sentiremo la mancanza".

A salutare Marini, anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati: "È stato un uomo di grande spessore morale", ha detto.

Alla Camera ardente di Villa Mafalda fra gli altri anche Nicola Zingaretti, Renata Polverini, Carmelo Barbagallo, Giuseppe Fioroni. I funerali si svolgeranno in forma privata giovedì 10.