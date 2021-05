All'Aquila il Nucleo Tpc carabinieri, generale Luzi: "Segnale di rinascita" 28 maggio 2021

(LaPresse) “E' una giornata importante perché abbiamo inaugurato questo nuovo reparto che s'interessa dei beni culturali “. Lo ha dichiarato il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, a margine dell’inaugurazione della sede aquilana del Nucleo Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale (Tpc) competente per l’Abruzzo e il Molise, già attiva dal primo marzo. “Una giornata davvero importante perché chiaramente questo è un territorio strategico, in termini di tutela del patrimonio culturale italiano, soprattutto è un in territorio che, dopo 12 anni, ha ancora le profonde ferite del terremoto e ovviamente ha le profonde ferite, adesso, della pandemia - ha aggiunto il generale di Corpo D’Armata riferendosi al nuovo presidio dei Carabinieri nel capoluogo di regione - Quindi vuole essere anche un segnale di fiducia, un segnale di ottimismo e un segnale di rinascita”. Il comandante generale dell'Arma ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra tutte le istituzioni interessate alla salvaguardia della propria identità territoriale. “I carabinieri faranno la propria parte, ma lo faranno a fianco delle amministrazioni comunali della Sovrintendenza e delle altre istituzioni pubbliche” ha concluso il generale.