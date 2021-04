Alitalia, Orlando: “Costruire strumenti adeguati per ridurre impatti occupazionali” 01 maggio 2021

(LaPresse) “Sulla base della trattativa in corso tra Alitalia e il collega del Ministero dello Sviluppo economico, cercheremo di costruire strumenti adeguati per ridurre gli impatti occupazionali”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando, risponde alle domande dei cronisti sulla vertenza Alitalia. “Quello che nel frattempo dobbiamo fare è combattere per consentire che le dimensioni di Alitalia siano tali da consentire di affrontare le sfide ed eventuali alleanze nelle migliori condizioni possibili”, ha concluso Orlando.