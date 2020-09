Alitalia lancia il volo Roma-Milano Covid free con test rapido

Roma, 17 set. (askanews) - È partita la sperimentazione di due voli quotidiani Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia Covid free. Verranno imbarcati solo passeggeri risultati negativi al coronavirus, dopo aver eseguito il test antigenico rapido o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo.

I passeggeri sono soddisfatti.

"Bene, tutto molto regolare, preciso e professionale. L'esito del test è negativo e quindi partiamo tranquilli".

"Sembra interessante, è stato tutto molto tranquillo, veloce e organizzato"

"Sì io molto volentieri anche perchè mi fa sentire più tranquilla sapere che ci sono persone come me che hanno fatto il tampone prima del volo e quindi siamo tutti negativo e per una volta ho la sicurezza di avere attorno gente che non può attaccarmi il coronavirus".