Alice, la personal shopper di reggiseni 29 settembre 2020

Alice Bocola è conosciuta come “la tettologa”: dopo la laurea all'Università Cattolica, invece di continuare a mandare curriculum per cercare lavoro, ha deciso di inventarne uno tutto nuovo sfruttando la sua passione per l'abbigliamento intimo. Oggi è una personal shopper specializzata in reggiseni e costumi da bagno e attraverso le consulenze di persona o online aiuta le donne a scegliere i modelli giusti per il proprio corpo e le proprie forme.