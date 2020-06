Alex Zanardi operato alla testa, condizioni restano molto gravi

Roma, 20 giu. (askanews) - Alex Zanardi resta in condizioni molto gravi all'ospedale di Siena, dopo l'incidente avvenuto a Pienza mentre partecipava alla staffetta di Obiettivo Tricolore con la sua handbike. Tutta Italia è in ansia per il campione paraciclista, operato nella notte a Siena e "in condizioni gravissime" dopo poco meno di tre ore in sala operatoria.

I medici del policlinico Santa Maria alle Scotte lo hanno

sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale.

"Il paziente - si legge nel bollettino medico - è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata".

L'ex pilota di Formula Uno, che nel 2001 in Germania rimase vittima di un incidente gravissimo che gli costò l'amputazione delle gambe, stava gareggiando ieri verso le 17 sulla strada provinciale 146, diretto verso Castelnuovo dell'Abate, frazione di Montalcino, quando ha sbattuto violentemente la testa contro un camion che si trovava nella corsia opposta. Il popolare campione bolognese era assieme ad un gruppo di altri paraciclisti alla manifestazione iniziata in Provincia di Arezzo e che avrebbe dovuto concludersi a San Quirico d'Orcia.