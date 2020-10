Alessandro Binello: «Portare prodotti e servizi italiani nei paesi in cui oggi la ricchezza è più distribuita»

C'è una grande opportunità per l'Italia che vede Alessandro Binello, Group Ceo Quadrivio Group. «Dobbiamo investire nel Made in Italy. Questo vale sia per i privati che per gli investitori istituzionali italiani. Il nostro lavoro è quello di rende le aziende dei campioni nazionali. Così potremo sviluppare un modello grazie al quale saremo noi a trascinare l'Europa fuori dalla crisi. Mi auguro che questo accada». La punta di diamante su cui punta il gruppo è Mod: «È l'esempio di cosa deve fare un'azienda italiana. Grazie a una piattaforma digitale, Mod vende tutto ciò che il mondo ci invidia. Il concetto è portare prodotti e servizi italiani nei paesi dove oggi la ricchezza è più distribuita». Come le aziende possono sviluppare le competenze necessarie oggi? «La digitalizzazione – risponde Binello -, concerne 3 aspetti: la comunicazione digitale, la tecnologia connessa al digitale e la cura di aspetti quali post-vendita, custode care e cyber security».