Al via da Varese e Alto Milanese Smartland, la Lombardia del futuro

Il programma elicotteristico di maggiore successo mondiale. Ma anche il sistema ottico scelto dal Governo Usa per il controllo del territorio. O ancora i sistemi di refrigerazione che portano il business da dieci a 420 milioni. Leonardo, Optec e Lu-Ve sono in realtà solo esempi, all'interno di un territorio, quello di Varese e dell'Alto Milanese, in cui l'innovazione è parte integrante dei modelli di business di molte aziende.Parte da qui, il 29 gennaio a Castellanza, il roadshow “Smartland. La Lombardia del futuro”, viaggio in otto tappe all'interno della regione per raccontare l'eccellenza lombarda.Percorso organizzato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano e Il Sole 24 Ore con il contributo di Ubi Banca, che ha l'obiettivo di far emergere le best practice e i percorsi innovativi di successo di ogni singolo territorio, realizzando e condividendo una sorta di mappa virtuosa che possa essere motore del cambiamento nel prossimo futuro della regione.Per approfondire: Ecco Smartland, la Lombardia del futuro