Al via tamponi a Malpensa, priorità a stranieri e lombardi

Milano, 20 ago. (askanews) - Tutti in fila all'aeroporto di Malpensa per i test Covid 19. Dopo Fiuminicino a Roma, anche lo scalo lombardo ha dato il via ai tamponi per i passeggeri in arrivo da Spagna, Croazia, Malta e Grecia.

Per sottoporsi al tampone bisogna registrarsi online sulla piattaforma messa a disposizione sul sito Ats Insubria. Una procedura che permette di velocizzare la fase dell'accettazione. Sono state allestite 8 postazioni, attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, con l'obiettivo di eseguire quotidianamente fino 1800 tamponi.

Priorità a stranieri che restano più di 1 giorno in Italia e lombardi. Una scelta che ha scatenato polemiche a cui ha risposto il direttore generale della sanità lombarda Marco Trivelli, in una conferenza stampa a Malpensa. Trivelli ha spiegato detto che avendo a disposizione meno tamponi rispetto agli arrivi al giorno, circa 6mila, va fatta una selezione.

Dal 21 agosto la possibilità di effettuare i tamponi direttamente in aeroporto sarà disponibile anche a Linate e Orio al Serio.