Aiuti ai lavoratori mirati in base all'area geografica e al danno 03 aprile 2020

Il commento di Maurizio Del Conte, docente di Diritto del lavoro all'Università Bocconi sul decreto Cura Italia. Un intervento sui lavoratori subordinati con la cassa integrazione in deroga e sugli autonomi con una misura di 600 euro al mese. L'intervento è temporaneo e durerà 9 settimane. Alla fine di questo periodo, però, saranno necessari altri aiuti perché l'economia ripartirà gradualmente e in modo selettivo. Saranno necessarie quindi, risorse destinate ai lavoratori mirate sia in base all'area geografica sia in base al danno subito. Sarà fondamentale una attenta ripartizione delle risorse per poter sostenere nel tempo gli interventi.