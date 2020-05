Aeronautica, certificato l'addestratore M-345 di Leonardo di Gianni Dragoni 08 maggio 2020

Il ministero della Difesa ha rilasciato la certificazione per l'aereo addestratore M-345 di Leonardo. L'aereo è un addestratore basico, per insegnare a volare ai piloti di velivoli da combattimento. L'Aeronautica militare ne ha ordinati 18, sostituirà anche gli Mb-339 delle Frecce tricolori. Per approfondire

