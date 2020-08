A12, l’autostrada interrotta e il balzello che serviva per completarla di Nicoletta Cottone 15 agosto 2020

Arriverà il commissario nominato dal Governo per completare la Tirrenica, entrata fra le priorità del pacchetto Italia veloce. Da anni era prevista la realizzazione del collegamento autostradale Rosignano Marittimo - Civitavecchia, di oltre 200 chilometri, per completare il corridoio Genova - Roma. In realtà per ora la A12 è un'autostrada interrotta, che avrebbe dovuto collegare Genova con Roma. Invece oggi c'è da una parte la Genova-Rosignano e dall'altra la Tarquinia-Roma. E c'è una forte protesta per il pedaggio di 60 centesimi richiesto per il tratto, definito “ a sistema aperto” fra San Pietro in Palazzi (Cecina) e Rosignano, un pedaggio previsto per finanziare il progetto verso il Sud, mai realizzato. Ne parliamo con Daniele Donati, sindaco di Rosignano Marittimo