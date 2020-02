A Venezia la processione della peste ai tempi del coronavirus

Roma, 26 feb. (askanews) - A Venezia è andata in scena la tradizionale processione della peste a San Barnaba nell'ultimo giorno del carnevale il martedì grasso.

Un rito che quest'anno, con l'epidemia di coronavirus, ha assunto un significato particolare e che in qualche modo alcuni veneziani hanno voluto esorcizzare ridendoci su e sfilando vestiti da medici della peste, mendicanti, sacerdoti, untori e appestati, recitando litanie in latino. Le celebrazioni del carnevale proprio a causa del virus Covid-19 sono state sospese in molte regioni, così come altri eventi e manifestazioni.