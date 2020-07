A Venezia arriva il barch-in, il cinema si ammira dall'acqua

Roma, 29 lug. (askanews) - Uno scenario da favola: la magia del cinema al tramonto, nella Laguna, da ammirare nell'acqua a bordo di barche e canoe.

La maggior parte delle sale sono ancora chiuse per il Covid-19 e a Venezia, al posto delle arene o dei drive in, l'idea è stata quella di organizzare un barch-in.

Nicola Scopelliti, presidente del collettivo Barch-in: "Un'idea nata durante il lockdown, ho fatto un sogno quando si parlava di drive-in e fase 2, di ripartenza dalla cultura e di Venezia anche come città morta che poteva ripartire dalla cultura, quindi ho fatto il collegamento e ho pensato: perché non fare un cinema in barca, un cinema barch-in a Venezia?".

Un successo inaspettato, i biglietti sono esauriti in poche ore. "Vogliamo dare il segno che Venezia senza il turismo è viva e esiste comunque, la cultura esiste e Venezia ha bisogno di questi eventi e speriamo si ripetano sempre più spesso".

Maria Parisi, presidente dell'associazione FEMS che si occupa di cinema:

"L'emozione è fortissima per chi ama il cinema, poterlo vivere sull acqua, fare il drive-in a Venezia per la prima volta in Italia in un posto così pieno di storia è bellissimo".