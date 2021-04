A Valmontone primo hub drive-in in un outlet: vaccini in 5 minuti

Valmontone, 24 apr. (askanews) - Inaugurato il primo e più grande hub vaccinale drive-in del Lazio, tra i più grandi d'Italia. E' a Valmontone, alle spalle dell'outlet village: un complesso di 20mila metri quadrati, dove potranno essere somministrati - in base alla disponibilità - fino a 3mila vaccini al giorno.

Nella prima giornata già una lunga coda di auto in attesa della somministrazione del vaccino monodose Johnson & Johnson.

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha fatto visita al centro: "Oggi siamo partiti qui all'Outlet Valmontone la cui caratteristica è la somministrazione drive-in, senza scendere dall'auto: un modello preso da Denver. Il vaccino qui somministrato è Johnson & Johnson. E coloro che hanno effettuato oggi il vaccino, tra 72 ore troveranno sul fascicolo sanitario elettronico già il certificato vaccinale".

Giorgio Giulio Santonocito, Direttore Generale ASL Roma 5: "La vaccinazione si svolgerà in pochi minuti, dai 5 ai 7 minuti, più i 15 minuti di osservazione. Tutto in 22-25 minuti".

Numeri da record per il maxi-centro vaccinale: oltre 65 i professionisti impiegati tra cui 19 medici, 30 infermieri e 16 operatori sanitari, sette le isole previste, per un flusso di 26 auto in contemporanea, arrivando ad effettuare oltre 250 somministrazioni all'ora.

Santonocito: "Questa struttura è tarata per 3mila somministrazione. Al momento chiudiamo con mille e poi in base alla disponibilità possiamo arrivare a tremila".

Soddisfatti i primissimi vaccinati: "Tutto perfetto, una cosa buona. Non dobbiamo nemmeno scendere dall'auto".

