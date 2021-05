A Roma la sfilata del Polo per il Concorso Piazza di Siena

Roma, 27 mag. (askanews) - La tradizionale sfilata del polo a Roma ha formalmente aperto l'edizione numero 88 di Piazza di Siena. Dopo un anno di stop a causa del Covid, le squadre partecipanti al quadrangolare di Italia Polo Challenge hanno attraversato Via Tomacelli, Largo Goldoni e Via dei Condotti nel "cuore" della Capitale, arrivando in prossimità di Piazza di Spagna, per poi tornare all'Ara Pacis. La sfilata è stata seguita con grande curiosità da passanti e turisti, che non si sono fatti sfuggire l insolita occasione per scattare foto.

"Oggi inauguriamo l'88esimo concorso ippico internazionale di piazza di Siena a Villa Borghese. Per noi è un evento importantissimo, ci sarà anche un torneo di Polo. È un messaggio di ripartenza. Dopo un anno tragico, la gente ha voglia di riniziare e ripartire" dice Marco Di Paola, presidente della federazione Italiana sport equestri.

Diego Nepi, Event director di Piazza di Siena: "Rappresenta la ripartenza dello sport e dell'equitazione, la ripartenza degli eventi sportivi in Italia. Rappresenta ripartire dal cuore di Roma, ha dei messaggi ancora più forti e intensi".

Alessandro Giachetti, Dipartimento Polo Fise: "Per noi è importante, il Polo entra, per la seconda volta, nella cattedrale del salto ostacoli. Per noi è motivo di orgoglio".