A Roma in piazza contro razzismo e discriminazioni 02 giugno 2021

(LaPresse) In piazza nella capitale contro razzismo e discriminazioni. Black Lives Matter Roma in collaborazione con Rete G2 - Seconde Generazioni, ActionAid, Amnesty International Lazio, Associazione 21 Luglio, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Grande come una città, Gruppo Melitea hanno manifestato mercoledì in Piazza Bocca della Verità per denunciare come la mancata applicazione dell’art. 4 della legge n.91 del 5 febbraio 1992 , che sancisce la possibilità di acquisire la cittadinanza per i/le neomaggiorenni nati in Italia da genitori stranieri, e i successivi decreti attuativi impediscano a tanti giovani ragazzi stranieri di diventare cittadini del Paese in cui sono nati e cresciuti fino all’età di diciotto anni.