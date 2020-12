Roma, 9 dic. (askanews) - Spelacchio è tornato ad illuminare piazza Venezia, a Roma. Come da tradizione, l'8 dicembre, è stata la sindaca Virginia Raggi a presiedere - da streaming a causa della pandemia - la cerimonia di accensione dell'albero di Natale. Ma quest'anno, "Spelacchio" - come è stato oramai ribattezzato da qualche anno - non è affatto male: slanciato, bello e corposo. Tutto tranne che "spelacchiato".