A Roma "ContestEco", mostra e contest d'arte e design sostenibile

Roma, 1 ott. (askanews) - In programma a Roma fino al 29 ottobre Fai la differenza, c'è... il Festival della Sostenibilità. Un contenitore di progetti ed eventi che hanno l'obiettivo di diffondere i concetti di "sviluppo sostenibile", in particolare tra i giovani, attraverso il gioco, l arte, i laboratori e la narrazione. Tante le iniziative in tre location diverse, Palazzo delle esposizioni, Palazzo Brancaccio e Centro Commerciale Euroma2.

E' proprio qui che si può visitare ContestEco, l'esposizione e concorso d'arte e design sostenibile "+ eco del web". Le opere in concorso si potranno ammirare fino al 26 ottobre: 26 gli "artisti" coinvolti, tra amatori e professionisti.

Una sfida di design artistico che si propone di coinvolgere appassionati d'arte che possono raccontare, grazie alle proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d'energia alternative. Concept della mostra 2020: la sostenibilità ai tempi del coronavirus, per esorcizzare le paure di una ripartenza "senza rete di sicurezza".

In base a like, commenti positivi e condivisioni ricevute da ogni opera, il 29 ottobre saranno annunciati i vincitori che saranno poi premiati a Palazzo Brancaccio.