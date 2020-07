A Roma c'è il tour "Pet experience", con Trilussa come guida

Roma, 16 lug. (askanews) - Animali custoditi tra le fontane, i palazzi, i monumenti della Città Eterna, sono gatti, orsi, cervi, leoni e molto altro, (dal 16 luglio alle 21.30) protagonisti dei Pet Tour Experience, una serie di visite guidate teatralizzate alla scoperta del bestiario storico e artistico di Roma con una guida d'eccezione: il celebre Trilussa.

Passeggiando tra vicoli e strade si incontrano moltissime bestie, in senso metaforico, eternamente fissate sulla pietra con lo scopo di raccontare una città divisa tra i poteri delle grandi famiglie baronali, impreziosita dalle opere di artisti eccezionali, ricca di storielle cresciute nel suo sottobosco urbano. I tour organizzati da I Viaggi di Adriano insieme a Luca Basile, creatore del format insieme alla sua compagnia (la Fenix1530), invitano i visitatori per l'esperienza Pet a portare cibo per gatti che sarà donato ai volontari di due oasi feline.

Prenotazione obbligatoria, i gruppi sono contingentati come previsto dall'ordinanza regionale. Info 334 3006636 oppure on line www.iviaggidiadriano.it