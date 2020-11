A Napoli weekend di controlli rafforzati, tra movida e lungomare

Roma, 9 nov. (askanews) - Fine settimana di controlli rafforzati a Napoli e nell'area metropolitana per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Tra venerdì e domenica sono state controllate 588 persone e 130 attività commerciali; 16 le sanzioni complessive.

Tanti anche gli interventi per il controllo della movida, tra il centro storico, il lungomare e il Vomero. Le Fiamme Gialle hanno usato "lo strumento della persuasione", invitando le persone a indossare correttamente le mascherine e a evitare gli assembramenti.

Nel quartiere Gianturco, in zona industriale, sequestrati 2.500 flaconi di gel igienizzante non idonei; mentre in via Annunziatella sono state sequestrate 1.300 mascherine chirurgiche prive delle avvertenze in lingua italiana.