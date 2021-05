A Milo sull'Etna i funerali di Battiato con gli amici più cari

Catania, 19 mag. (askanews) - Si sono svolti in forma privata nella cappella della sua villa a Milo, in provincia di Catania, i funerali di Franco Battiato. Il cantautore siciliano è morto ieri a 76 anni circondato dall'affetto dei suoi cari. A rendergli omaggio al capezzale c'erano i suoi amici musicisti: da Alice, a Carmen Consoli e Luca Madonia.

Tanti anche i fan che hanno voluto testimoniare il proprio affetto portando un fiore davanti al cancello di villa Grazia.

Al rito hanno partecipato anche alcuni monaci buddisti suoi amici.

Dopo il rito, la salma ha lasciato la villa per essere cremata. Le spoglie vi faranno ritorno per riposare per sempre nella cappella privata. Intanto, Catania gli dedicherà il Lungomare lavico che sarà intitolato al cantautore, come ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese. Il sindaco ha anche fatto sapere che sul Lungomare verrà posizionata una grande immagine di Battiato realizzata da alcuni street artist.