A Milano vince la paura: negozi chiusi nonostante i nuovi permessi di Rosalba Reggio 15 aprile 2020

E' la paura a vincere a Milano. Nonostante l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, che prevede la possibilità, confermata dall'ordinanza della Regione Lombardia, di consentire la riapertura ai negozi di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, Milano resta blindata. Chiusi I negozi Chicco, gli Oviesse, Disney, Benetton, Guess Kids, Petit Bateau, baby Motta. Unica eccezione, il negozio Blu kids in corso Buenos aires. Aperti, come sempre i supermercati, che raccolgono code a volte interminabili, gli alimentari, i negozi di telefonia e i ferramenta. Così come qualche negozio di fornitura per uffici. A parte le poche attività consentite, dunque, la città resta semideserta: poche le macchine, qualche cantiere aperto, forze dell'ordine impegnate sul territorio, gallerie vuote, rider che consegnano pasti, una sequenza infinita di vetrine chiuse, animate soltanto dalle immagini che scorrono sugli schermi accesi, scooter parcheggiati, biciclette ferme in attesa di giorni migliori. A dar vita alle piazze quasi vuote, solo le insegne luminose che ricordano servizi e numeri utili attivati per l'emergenza