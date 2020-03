A Milano il minuto di silenzio di Sala per le vittime di Covid-19

Roma, 31 mar. (askanews) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid-19 in una solenne e solitaria cerimonia davanti al municipio.

Bandiere a mezz'asta in tutti i comuni italiani per ricordare i morti del virus, che nel paese hanno superato soglia 11.591.

"Ne abbiamo avuto parecchi anche nella nostra città, ma ovviamente non abbiamo avuto una situazione così tragica come quella che hanno vissuto i miei colleghi di Bergamo e Brescia, ma anche noi abbiamo avuto le nostre vittime, quindi ricordiamo le vittime e i loro cari e penso che oggi sia anche l'occasione di ricordare chi è in prima linea, il personale sanitario"