A Milano lunghe code ai supermercati, nessuna stretta su weekend

Milano, 21 mar. (askanews) - A Milano lunghe code davanti ai supermercati, fin dal mattino presto. Una scena che si ripete sempre più spesso, complice anche la grossa difficoltà di fare la spesa online, a causa delle molte richieste.

Si era anche ventilata l'ipotesi di una stretta sugli orari, per tutelare i lavoratori dei supermercati, una richiesta arrivata soprattutto da alcune regioni che non è stata accolta dal governo, nell'ultimo decreto, in cui si limita principalmente l'attività all'aperto.