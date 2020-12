Roma, 19 dic. (askanews) - Nell'ultimo weekend in cui in Italia si può viaggiare, prima che il Paese diventi zona rossa e quindi si attui il divieto di spostamento tra le regioni dal 21 dicembre, a Milano è corsa alla partenza. Qui siamo alla Stazione Centrale, uno dei nodi ferroviari più trafficati, dove migliaia di fuori sede stanno partendo per trascorrere le feste natalizie in famiglia.