A Manarola torna lo spettacolo del presepe più grande del mondo

Milano, 14 dic. (askanews) - Molti lo considerano il presepe più grande del mondo: con le sue sagome e migliaia di metri di fili elettrici occupa una intera collina. A Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, è stato acceso come ogni anno il presepe. A causa delle restrizioni per la pandemia non era previsto il solito pubblico di turisti che accorrono per ammirare lo spettacolo dal vivo, ma l'accensione delle 300 sagome a tema natività - con pastori, pecorelle, contadini, oltre alla capanna con il Bambino Gesù e la cometa - è stata fatta con collegamenti in streaming.