A Livorno nozze combinate per permesso di soggiorno, 56 indagati

Roma, 24 lug. (askanews) -

con video in posta

La Guardia di Finanza di Livorno ha scoperto 24 matrimoni "combinati" tra stranieri e italiani - 15 richiesti da

uomini e 9 da donne - per ottenere un permesso di soggiorno.

Cento militari hanno eseguito, nelle ultime

ore, 5 misure cautelari e 55 perquisizioni nelle

province di Livorno, Siena, La Spezia, Torino e Padova per bloccare un sistema che vedeva celebrare falsi matrimoni tra

italiani, sudamericani e nordafricani alla ricerca di un permesso di soggiorno in Italia.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle sotto la direzione

della Procura della Repubblica di Livorno, riguardano le ipotesi

di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e

induzione in falso in atto pubblico coinvolgenti, in particolare, un cittadino della Repubblica Dominicana, un 55enne finito in carcere, e 4 livornesi di cui una donna sottoposti all'obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria: erano loro gli organizzatori "seriali" dei falsi matrimoni.