A Lampedusa nel weekend sbarcate 1.400 persone salvate dal mare

Milano, 17 mag. (askanews) - Sul molo di Lampedusa lo sbarco di 73 migranti, per la maggior parte provenienti dal Bangladesh, salvati in mare dalla Guardia di Finanza. Nel weekend sull'isola sono arrivate circa 1.400 persone. La situazione degli hotspot grazie ad alcuni spostamenti, 70 persone trasferite a Porto Empedocle, è migliorata, ma la polemica politica sulla questione migranti resta accesa. Mercoledì 19 ci sarà in merito una audizione della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese presso la Bicamerale Schengen.

I numeri delle tragedie nel Mediterraneo restano altissimi. Secondi gli ultimi dati dell'Unhcr dal 2014 fino alla fine del 2020 16.400 persone risulterebbero scomparse o avrebbero perso la vita in quel tratto di mare, mentre nei primi mesi del 2021 sarebbero già 500 rispetto ai circa 150 morti registrati nello stesso periodo.