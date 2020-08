A fuoco barca carica di migranti al largo di Crotone, tre morti

Roma, 31 ago. (askanews) - Una barca con a bordo una ventina di migranti, tra cui donne e bambini, ha preso fuoco e c'è stata un'eplosione mentre era in corso il salvataggio da parte di navi della Guardia di Finanza e Guardia costiera al largo di Crotone che avrebbero dovuto scortarli in porto. Tre i migranti morti, altri quattro sono rimasti feriti, così come due finanzieri che stavano assistendo l'imbarcazione.

L'esplosione è stata probabilmente causata dalle fiamme che si sono propagate al carburante di bordo. La tragedia a largo di Praialonga, tra Isola Capo Rizzuto e Cutro. Dalla spiaggia poco lontana si è vista un'alta colonna di fumo nero sopra la barca e si è sentito un boato.