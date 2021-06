A Firenze l'ultimo saluto al principe Amedeo duca di Savoia 04 giugno 2021

(LaPresse) Alla basilica di San Miniato al Monte di Firenze l'ultimo saluto al principe Amedeo duca di Savoia e duca d'Aosta, morto l'1 giugno a 77 anni. Fuori dalla chiesta diverse bandiere italiane Savoia, simbolo della monarchia. "Mi fa piacere che sono intervenute molte persone ed è molto commovente che vengano a ricordare una persona che è per me è stato un padre eccezionale ma che anche per altri è stato un riferimento", ha detto Aimone di Savoia, figlio di Amedeo. Tra le persone presenti alla cerimonia diversi esponenti del mondo monarchico.