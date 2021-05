A Compiano una piazza e aula del Comune intitolate a Ilaria Alpi

Roma, 24 mag. (askanews) - Il presidente della Camera Roberto Fico è andato a Compiano, in provincia di Parma, per partecipare all'inaugurazione di una piazza e dell'aula del Consiglio comunale a Ilaria Alpi nel giorno in cui la giornalista - uccisa a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 assieme al cameramen Miran Hrovatin in circostanze mai chiarite - avrebbe compiuto 60 anni.

"Sono onorato e commosso di partecipare all'intitolazione della Sala del Consiglio comunale del vostro palazzo municipale ad Ilaria e alla posizione di una targa in sua memoria nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni", ha affermato Fico nel corso del suo intervento, trasmesso sulla sua pagina Facebook.

"Li considero gesti molto importanti che confermano l'impegno della vostra comunità nella ricerca della verità e della giustizia. Su quanto avvenuto a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 e per ricordare il loro lavoro di giornalisti. Fare luce su quel barbaro omicidio è una questione prioritaria per il nostro Paese, una questione sulla quale sono tornato più volte nel corso del mio mandato di presidente della Camera e sulla quale continuerò a impegnarmi", ha sottolineato il presidente della Camera.

"Intitolare la sala di un consiglio comunale a Ilaria Alpi, perché i consigli comunali sono il centro democratico del nostro paese - ha aggiunto Fico, sottolineando - Qui ci sono le trincee, c'è chi difende, protegge e sviluppa il territorio con mille difficoltà".