A 120 anni dalla sua nascita, la fabbrica a misura d'uomo di Olivetti di Giuseppe Lupo 11 aprile 2021

Adriano Olivetti nasce a Ivrea l'11 aprile del 1901. A 120 anni da quella data, la sua eredità è ancora forte e il suo pensiero rivoluzionario: la fabbrica a misura d'uomo, quindi non solo luogo di lavoro e di business, ma anche di piacere e benessere. Il commento di Giuseppe Lupo, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Si ringrazia per il materiale fotografico la FAO Fondazione Adriano Olivetti nata nel 1962 per volere della famiglia con l'obiettivo di garantire la prosecuzione e il compimento delle attività promosse da Olivetti e di raccogliere e sviluppare il suo impegno civile, sociale e politico