4 lezioni del Virus alla politica monetaria 31 marzo 2020

Non sono poche le cose che l'emergenza coronavirus ha insegnato alle politiche monetarie. Le spiega Donato Masciandaro direttore del Dipartimento di Economia politica dell'Università Bocconi di Milano. Per prima cosa, le Banche Centrali hanno capito che le situazioni di emergenza richiedono scelte diverse rispetto a quelle prese in situazioni ordinarie. Sono le stesse autorità monetarie, però, che possono decidere quando una situazione richieda misure straordinarie, non le autorità politiche. Per essere credibile, poi, la politica deve essere temporanea e globale, cioè attuata con tutti gli strumenti possibili. Infine, la politica monetaria deve condizionare le scelte con azione e annunci giusti e tempestivi.