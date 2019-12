30 anni dell'indagine sulla Qualità della Vita: ecco la metodologia

Decine di indicatori sono presi in considerazione dal Sole 24 Ore per la consueta indagine sulla Qualità della Vita nelle province italiane: un lavoro che punta a fornire una rappresentazione quantitativa della qualità dell'ambiente, dei servizi pubblici, del lavoro, dei fenomeni criminali, insomma di tutte quelle statistiche che consentono di sfuggire all'impressione personale. L'edizione 2019 è anche l'edizione del trentennale, che è anche l'occasione di comprendere come è cambiato il Paese in queste tre decadi e quali sono le province che hannno mostrato le migliori e le peggiori performance. Indicatori utili, soprattutto per gli amministratori locali, per tentare di migliorare la gestione del proprio territorioPer approfondire: Qualità della vita, la classifica 2019 e tutti i dati degli ultimi 30 anni