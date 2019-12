2019: bilancio, avvenimenti e tendenze in Italia di Rosalba Reggio 30 dicembre 2019

Il 2019 si apre nel bel mezzo di una lunga e accesa campagna elettorale. L'Europa deve andare a nuove elezioni dopo pochi mesi, nel pieno della apparentemente infinita vicenda Brexit, dilaniata da un crescente populismo e da una profonda crisi d'identità. Le europee confermano la forza della Lega, ma non danno spazio, in Europa, ai partiti populisti. I nuovi equilibri politici italiani, però, danno il colpo di grazie al governo gialloverde, già indebolito da divergenze di opinioni, conflitti tra i leader e crescenti ambizioni della Lega. Cade quindi il Conte 1 e si forma il Conte 2, con una nuova maggioranza giallo rossa. La strada del nuovo governo è però in salita, la Lega di Salvini – forte di un ampio consenso nel Paese - si attiva in una decisa opposizione e profonde Crisi industriali arrivano sul tavolo del governo. Il 2019 è anche l'anno dell'attivismo delle Banche centrali, della guerra commerciale, della lotta ai cambiamenti climatici e delle piazze piene di sardine che intonano in coro “bella ciao”. In questo docu – video gli avvenimenti centrali dell'anno commentati dai giornalisti del Sole 24 Ore