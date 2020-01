20 anni di Memoria: La pietra nera del ricordo di Giulio Busi di Rosalba Reggio 15 gennaio 2020

Per la Giornata della Memoria la Domenica del Sole 24 Ore propone ai suoi lettori la raccolta di articoli di Giulio Busi nella rubrica Giudaica, un itinerario critico costruito attraverso episodi del presente e del passato che raccontano in retrospettiva un momento della storia da non dimenticare, oggi più attuale che mai, attraverso la narrazione intensa e puntuale del massimo ebraista italiano.

Vent'anni – da tanto dura il Giorno della memoria . Un intervallo dilatato, come lunghi, incancellabili, dolorosi sono i ricordi della Shoah. Dai cancelli del lager che cadono, la prospettiva si apre a ritroso, in una sequela di eventi che si snoda attraverso persecuzione, sterminio, solidarietà, protezione. L'intervista all'autore.