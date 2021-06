2 giugno, Salvini: "Lo dedico agli italiani" 02 giugno 2021

(LaPresse) "È un 2 giugno particolare, lo dedico agli italiani e alle italiane, di nascita e di adozione. Oggi è la festa della ripartenza, del ritorno alla libertà. Ringrazio gli italiani per la pazienza che hanno avuto in questi mesi e adesso restituiamo loro la fiducia". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. "C’è ancora qualcosina da sistemare, ho chiesto al ministro Speranza di evitare la ridicola limitazione dei 4 a tavola al ristorante, al chiuso e all'aperto, almeno nelle zone bianche, che non ha più senso", ha aggiunto Salvini che ha poi concluso: "Che sia la festa soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE