2 giugno, la pianista Cristiana Pegoraro interpreta l'inno di Mameli 02 giugno 2021

(LaPresse) Originale iniziativa musicale per i festeggiamenti del 2 giugno, settantacinquesimo anniversario dell’istituzione della Repubblica. La pianista Cristiana Pegoraro ha realizzato un'interpretazione dell’Inno di Mameli per celebrare la ricorrenza del Referendum istituzionale del 1946, ma anche la fine del lockdown ed il progressivo ritorno alla normalità in tutta Italia. Questo arrangiamento è diventato la colonna sonora di un video, intitolato “L’Italia s’è desta”, girato presso la Rocca Albornoz di Narni (Terni), una bellissima fortificazione medievale edificata nel 1367 e che fu sede di cardinali, papi e imperatori. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE