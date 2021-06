2 Giugno, Mattarella: "Come allora, questo è il tempo di costruire il futuro" 02 giugno 2021

(LaPresse) "Come lo fu allora, questo è tempo di costruire il futuro". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento al Quirinale per la festa della Repubblica. "Con la scelta repubblicana, si apriva una storia di libertà, dopo il ventennio della dittatura fascista. Storia di democrazia. Storia di pace, dopo la tragedia, i lutti e le devastazioni della guerra e dell’occupazione nazista. La nuova stagione era stata preparata negli anni più bui, dalle donne e dagli uomini che avevano avuto il coraggio di resistere e di lottare. E che avevano iniziato, nello stesso tempo, a pensare come dar forma all’Italia libera. Da dove ricominciare, per rimettere in piedi un Paese dilaniato, ferito, isolato agli occhi della comunità internazionale", aggiunge. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE