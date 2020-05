18 maggio: ecco l’Italia che riapre di Rosalba Reggio 18 maggio 2020

In tutta Italia, con qualche differenza tra regione e regione, dopo circa due mesi di serrata riaprono le attività commerciali. Le persone sono nuovamente in giro, guardano le vetrine, entrano nei negozi. Ma molto è cambiato: la stagione riparte in saldo per compensare i danni della chiusura e le misure di sicurezza rendono ancora “straordinaria” l'attività. Ogni ingresso ha guadagnato una postazione di sanificazione, i commessi indossano guanti e mascherine, la presenza all'interno dei negozi ha stringenti limitazioni. E' il nuovo mondo ridisegnato dal coronavirus.