125° consiglio nazionale Fabi: il valore del contratto 05 dicembre 2019

Si svolgerà a Milano dal 4 al 6 dicembre, all'hotel Marriott in via Giorgio Washington, il 125° Consiglio Nazionale Fabi, il grande evento della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Sono previsti dibattiti e interventi di autorevoli ospiti, professori universitari, opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.

Al centro delle tavole rotonde anche il negoziato per il rinnovo del Ccnl e il futuro del settore bancario italiano