'Ndrangheta: appalti pilotati per favorire cosche, sequestrati beni per più di 100 milioni

Un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici per pilotare gli appalti e agevolare le cosche della 'ndrangheta. La Guardia di Finanza sta eseguendo decine di arresti in diverse regioni italiane. L'indagine, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha preso di mira i profili 'imprenditoriali' dei Piromalli, la cosca che opera nella Piana di Gioia Tauro. I finanzieri hanno sequestrato beni e imprese per oltre 103 milioni.