Tutti ne parlano – Miss Marx e il ritorno di Susanna Nicchiarelli di Federica Polidoro 07 settembre 2020

Dopo il trionfo in Orizzonti nel 2017 con Nico, Susanna Nicchiarelli approda alla Mostra del Cinema in competizione con Miss Marx, il biopic annunciato come ”evento” dell'edizione al tempo del Covid