Tradimenti all’italiana – Rorhwacher/Lo Cascio in duetto di Federica Polidoro 03 settembre 2020

Giornata di apertura della Mostra del Cinema assieme a Daniele Luchetti. Il cast di Lacci include Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Laura Morante, Giancarlo Giannini e Giovanna Mezzogiorno. Trasposizione del romanzo di Domenico Starnone, per il New York Times uno dei 100 migliori libri del 2017, mette in scena un tradimento con fuga, ritorno e disillusione