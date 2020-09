Risate al ritmo Flat Beat - Mr. Oizo con Adele Exarchopoulos di Federica Polidoro 11 settembre 2020

Pubblico sterminato in laguna dalle risate per la commedia demenziale, dal cuore tenero, Mandibules. Il regista che dietro la camera da presa usa il nome di battesimo Quentin Dupieux è in realtà il Mr. Oizo del celebre videoclip Flat Beat, quello che negli anni Novanta impazzava nella pubblicità Levi's, del quale questo film eredita il ritmo.