Paolo Conte, segreti e memorie in un documentario evento di Federica Polidoro 28 settembre 2020

Nelle sale solo 28, 29 e 30 settembre. Appena presentato fuori concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, arriva come evento speciale nelle sale solo il 28, 29 e il 30 , “Paolo Conte, Via con me”, documentario diretto da Giorgio Verdelli. Il progetto, partito inizialmente come intervista intima, per la ricchezza di materiali e suggestioni si è trasformato in itinere in un lungometraggio. A cui lo stesso musicista, notoriamente schivo e riservato, ha collaborato non solo con memorie e riflessioni, ma aprendo per la prima volta il suo archivio personale.